Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с представителями сферы здравоохранения сообщил о 500 обращениях от населения с просьбой продлить работу поликлиник, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Отмечается, что стационарные медицинские услуги в пунктах семейного врача, семейных и многопрофильных поликлиниках оказываются только до 13:00.

«По этой причине большинство людей вынуждены ложиться в больницу для получения вечернего лечения, которое не требует наблюдения врача. Поэтому поступило более 500 обращений с просьбой продлить работу дневных стационаров в первичной системе», — заявил глава государства.

В связи с этим работа дневных стационаров в пунктах семейного врача и поликлиниках продлевается до 20:00. Врачам и медсёстрам, работающим в них, выплатят надбавку к зарплате.

Кроме того, с 1 мая 2022 года:

детские отделения будут созданы во всех центральных многопрофильных поликлиниках;

более 17 тысяч медицинских бригад получат дополнительный штат сотрудников из 8500 детских медсестёр и акушерок.

С 1 июля 2022 года препараты йода будут бесплатно выдаваться государством детям в возрасте от 3 до 15 лет.

Для расширения охвата первичной системой здравоохранения и снижения нагрузки опытным врачам теперь разрешено заниматься индивидуальной семейной медициной. Их услуги будут предоставляться населению бесплатно и поэтапно покрываться за счёт Государственного фонда медицинского страхования.