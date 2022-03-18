Алиакбар Рахимович Пулатов назначен прокурором Мирзо-Улугбекского района Ташкента, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Алиакбар Пулатов родился в 1982 году в городе Бухаре. В 2004 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, в 2011 году окончил Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.

Свою службу в органах прокуратуры начал в прокуратуре города Когана Бухарской области, после чего работал на различных должностях в прокуратуре Бухарской области и в Генеральной прокуратуре, также вёл свою деятельность в должности начальника отдела прокуратуры города Ташкента.

В 2017—2018 годах занимал должность начальника отдела Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

С августа 2018 года работал заместителем прокурора города Ташкента.