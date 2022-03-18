Сотрудник хокимията Ахангаранского района Ташкентской области задержан при получении взятки в размере 20 тысяч долларов, сообщает УзА.

По данным агентства, он заверил одного из горожан, что сможет помочь выиграть электронный аукцион на получение 500 га пастбищных угодий в горной местности и оформить документы. За эту услугу он якобы попросил 35 тысяч долларов.

Сотрудник хокимията был задержан сотрудниками Управления СГБ и регионального управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при получении аванса в размере 20 тысяч долларов наличными.

Агентство по противодействию коррупции по итогам 2021 года сообщало, что на рассмотрение в суды направлено 3769 уголовных дел о коррупции в отношении 5483 человек. Сумма материального ущерба от коррупции за год составила почти 1,3 трлн сумов, из которых возмещено 887 млрд сумов или 69,1%.

На совещании в январе президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал план по обеспечению поступлений в 400 млрд сумов от продажи земель через аукционы. Он сообщил, что только в Ташкентской области пытались продать участок в 14 га за 3,5 млн долларов. «Почему эти деньги идут в чей-то карман, а не государству?» — сказал глава государства.

Президент также потребовал от генерального прокурора Нигматиллы Юлдашева привлекать к уголовной ответственности крупных чиновников за нарушения в сфере земельных отношений. «Если вы начнёте привлекать к уголовной ответственности больших хокимов, я начну уважать вас», — подчеркнул он.



