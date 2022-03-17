В целях изучения международных практик по внедрению инновационных онлайн-решений в области современных информационных и финансовых технологий с 9 по 11 марта компанию UZCARD с рабочим визитом посетила делегация компании SAPTCO (Саудовская Аравия) во главе с директором по IT Абдул Азизом Аль-Асмари.

Рабочий визит представителей SAPTCO прошел в рамках проекта по обмену опытом в области внедрения передовых систем безналичной оплаты в общественном транспорте, осуществляемого в Узбекистане ООО ATTO — дочерним предприятием компании UZCARD. Гости ознакомились с текущими результатами проведенных мероприятий в плане оптимизации работы транспорта, повышения качества обслуживания пассажиров.

Сотрудники ООО ATTO подробно рассказали об основных электронных модулях, входящих в единую платформу, текущем состоянии внедрения системы бесконтактной оплаты проезда в регионах Узбекистана, а также о подключении к системе ATTO других видов транспорта — маршрутного такси, электропоездов и междугородного автотранспорта. Также гости посетили станции метрополитена, где в режиме реального времени смогли наблюдать за ходом использования валидаторов и оценить поток производимых онлайн-оплат.

В ходе визита зарубежные гости провели рабочие встречи с Министерством транспорта Узбекистана и АО «Тошшахартрансхизмат», где ознакомились с текущими результатами проведенных реформ, а также основными задачами и перспективными планами развития отрасли на ближайшее будущее.

Полученный опыт консорциум компаний SAPTCO планирует реализовать в Медине (Саудовская Аравия).

В свою очередь члены зарубежной делегации дали высокую оценку деятельности UZCARD и выразили мнение о том, что уверенная работа в данном направлении, использование подобных конструкторских решений делают передовые технологии максимально доступными для граждан страны, существенно облегчают повседневную жизнь и делают ее более комфортной.

Подводя итоги встречи, стороны договорились продолжить более детальное обсуждение дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Компания SAPTCO (Saudi Arabia Public Transport Company) была основана в 1979 году в королевстве Саудовская Аравия. Уставной фонд компании составляет более 300 млн долларов США. Она является одним из первых национальных наземных перевозчиков.

Парк SAPTCO состоит из более 3250 автомобилей различных типов и спецификаций, где трудятся 1997 сотрудников. SAPTCO обеспечивает жителей общественным автомобильным транспортом в пределах основных городов — Эр-Рияда, Мекки Аль-Мукаррама, Медины, Джидды и Даммама — по определенным установленным тарифам, которые могут варьироваться в зависимости от графика работы и уровня трафика.

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