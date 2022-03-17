Участники Дня открытых дверей, который провела компания UzAuto Motors на своей производственной площадке в Асаке 16 марта, смогли узнать, что такое принципы открытости бизнеса.

Цель Дня открытых дверей — ознакомить с производственными процессами потенциальных работников автомобильной промышленности и заинтересовать молодое поколение возможностью выбора разнообразных специальностей, представленных на современном производстве. В день, когда Асакинский завод распахнул свои двери, эту промплощадку посетили более 100 гостей. Организаторы Дня открытых дверей постарались сделать так, чтобы среди гостей были именно те, кто уже в ближайшие годы может прийти на производство не гостем, а полноценным сотрудником.





Именно поэтому особое внимание уделялось и студентам факультета «Управление производством» и факультета «Механика и машиностроение» Ферганского политехнического института, и старшеклассникам школы №11 Андижана и школы №15 Шахриханского района. Многие профессора и преподаватели, узнав о запланированном посещении завода, высказали желание присоединиться к группам студентов и школьников, чтобы своими глазами увидеть, как работает реальное производство. В результате число гостей значительно увеличилось, и организаторам пришлось менять расписание туров для дополнительной группы.





Тур по заводу начался с инструктажа по технике безопасности, ведь безопасность каждого сотрудника и гостей — первостепенная задача компании. Любое производство — интересный процесс, а производство машин вдвое интересно. Гости посетили прессовый цех и увидели, как из рулонов стали производятся различные штампованные кузовные части автомобилей. А в сборочном цехе участники программы ознакомились с процессом сборки машин. Во время тура у гостей была возможность напрямую задать специалистам разные вопросы, а приглашенные в этот день блогеры смогли стать свидетелями того интереса, который молодежь проявляет к автомобильному производству.





«Когда видишь производственный процесс своими глазами, то уже по-другому смотришь на готовый продукт, потому что знаешь какой труд вложен на его создание», — сказал в беседе с блогерами один из молодых участников Дня открытых дверей.

На правах рекламы.