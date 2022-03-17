Во временно розовых стенах галереи 139 Documentary Center проходит выставка «Приданое». Её организатором выступил проект sarpa.media, который в своей работе фокусируется на вопросах гендерного равенства. В экспозицию также вошли снимки фотографа-документалиста Умиды Ахмедовой.

«Эта выставка — взгляд со стороны на сбор приданого как на сакральный процесс и в то же время прибыльный бизнес, который существует в Узбекистане», — сказала журналистка и основательница sarpa.media Вера Сухина.





Её слова подтверждают инсталляции из актуальных предметов приданого, которые организаторы приобрели либо взяли напрокат на рынке «Чорсу» и на сайте объявлений OLX.uz.

Это украшенные искусственными цветами сундуки разных размеров, многоярусные конфетницы, а также праздничные наборы с основой из халвы и с оригинальным наполнением в виде сладостей и игрушек.





В своём Instagram-аккаунте организаторы выставки провели анонимный опрос о тратах на сарпу. Анкеты заполнили 20 девушек, вступивших в брак недавно. По приблизительным оценкам, на подготовку сарпы уходит от 2000 долларов. Верхняя планка зависит от материальных возможностей конкретной семьи.

«Помимо вопросов о сарпе, мы спросили подписчиц, что родители говорили им о семейной жизни, физической стороне супружеских отношений, воспитании детей, общении с родителями мужа», — говорит Вера Сухина.





Так сформировалась идея выставки о внешней трансформации сарпы, которая за десятилетия практически не коснулась родительских наставлений невестам.

Об этом — истории пяти девушек, которые звучат в галерее на узбекском и русском языках в качестве аудиосопровождения выставки.





Одной из героинь сарпу начали собирать, когда ей исполнилось 14 лет. В приданое вошли набор полотенец и банных халатов, которые заказали в Турции, десять пар носков, привезённых из Германии, музыкальная шкатулка с позолотой из Японии, а также наборы столовой посуды, косметики, одежды.

Другая героиня с приданым на сумму около 4000 долларов отметила, что предпочла бы вложить эти деньги в образование. После свадьбы она продолжает учиться в вузе. Контракт оплачивает супруг.





Слева направо: Вера Сухина, Умида Ахмедова и Яна Харашо.

Фотографии Умиды Ахмедовой, представленные на выставке, были сделаны в период с 2011 по 2022 год в областях и столице. Здесь также представлены винтажные сюзане ручной работы из личной коллекции Ахмедовой.

Она признаётся, что последний раз видела подобные в сарпе в 2001 году. Их отличительная особенность — вышитые пожелания счастья, стихотворные строчки о будущей семейной жизни. По словам Умиды Ахмедовой, чаще всего такие сюзане выполняли в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях, начиная с 60−70-х годов.

«Жизнь девушки в отдалённом кишлаке делится на две части. Одна проходит в родительском доме, другая — в доме мужа. Свадьба — это первый серьёзный шаг, и поэтому подготовке уделялось особое внимание. Невеста сама вышивала сюзане, вкладывая в него свои мечты о счастливом будущем. Курпачи своими руками стегали матери и бабушки, а сейчас это делают на базаре. Сарпа превратилась в бизнес», — рассказывает Умида Ахмедова.

Она вспоминает свою сарпу, которая состояла из модных в 80-х годах тканей «кристалл» и парча. На мужа Умиды, по её словам, неизгладимое впечатление произвёл прицеп, забитый курпачами. Их мама молодой келин (невестки) стегала сама.





«В сарпе было много символики. Раньше шили длинные подушки на двоих. В узбекском языке есть выражение „бир ёстикка бош куйган“ („положившие головы на одну подушку“ — ред.). У моих родителей такая подушка была до самой старости. Сейчас такие не делают», — говорит Умида Ахмедова.

По словам документалистки, по тому, как меняется сарпа, можно отследить изменения в обществе. Сейчас среди приданого встречается, например, коврик для молитв. Изделий, выполненных вручную, значительно меньше. Сарпа подчёркивает достаток семьи, статус, поэтому предпочтения иногда отдаются импортным вещам, от одежды, косметики до бытовых товаров.

Завершится выставка «Приданое» 18 марта. Галерея 139 Documentary Center открыта до 19:00.