Торгово-развлекательный центр Samarqand Darvoza поздравляет всех с наступающим праздником Навруз — главным символом наступления весны. ТРЦ желает, чтобы эта весна принесла в каждый дом счастье и благополучие.
С приходом праздника с каждым днем будет становиться все светлее, теплее и радостнее. Провести это прекрасное время можно вместе с ТРЦ Samarqand Darvoza, который подготовил для посетителей насыщенную программу на все праздничные выходные.
19 марта в ТРЦ вас ждет ярмарка с мастер-классами «Национальный промысел»:
- национальное ткачество;
- гончарное искусство;
- резьба по дереву;
- искусство вышивки.
На ярмарке у всех посетителей будет возможность не только приобрести понравившуюся вещь, но и увидеть, как она создается.
20 марта с раннего утра под красивую национальную музыку и танцы у посетителей будет возможность принять участие в помешивании сумаляка у входа в ТРЦ с загадыванием желаний.
Также вечером в ТРЦ будет праздничная атмосфера с акробатами и концертной программой «Одаренное поколение», в которой примут участие детские вокальные и танцевальные коллективы.
21 марта посетители уже смогут отведать вкусное традиционное лакомство сумаляк, а также поучаствовать в грандиозной праздничной программе, в которой будут:
- выступления Фарруха Закирова, Зиёды, группы Sado;
- шоу «Шелковый путь»;
- шоу акробатов;
- фокусы;
- танцевальные шоу;
- конкурсы, призы, подарки.
22 марта гостей ждут:
- феерическое танцевальное шоу от «Тавоис»;
- группа Renessans;
- розыгрыши призов и веселая анимация.
23 марта посетителей ждут:
- группа Manhattan;
- акробатическое шоу;
- веселая анимация.
Кроме того, в эти дни всех посетителей ждут акции и выгодные предложения в торговых точках и на фуд-корте:
- 7daysocks: скидка 21% на весь ассортимент;
- Aureya: скидки до 50%;
- Berooche: до конца марта скидка 15% на золотые изделия, от 10% до 25% — на серебряные изделия;
- Сolin’s: с 18 по 23 марта скидка 21% на вторую вещь;
- MM Doner house: при покупке четырех лавашей — 1 л Pepsi в подарок;
- Fabricio: скидка 15% на оправы для зрения и 10% — на солнцезащитные очки итальянских брендов;
- Okaidi: c 18 марта скидка 30% на вторую вещь;
- Pandora: браслет в подарок при покупке на 2 млн сумов, только 19, 20, 21 марта скидка 21% на все коллекции до 2022 года;
- Pink Island: дарит подарки в честь праздника Навруз. Написав под конкурсным постом на странице в Instagram @pinkislandstore комментарий со словом «расцветай», каждый получит промокод с подарком. Комментарий можно написать до 22 марта. Промокод действует до 31 марта;
- Silver tree: скидка 30% на каждую вторую вещь;
- Sokolov: скидка 21%;
- Tom Tailor: 21% на все, 40% — на куртки;
- Timberland: с 19 по 21 марта 21% на весь ассортимент;
- Terra Pro: с 19 по 22 марта скидка 30% на вторую купленную вещь с наименьшей ценой;
- Urban XS Toys: с 19 по 21 марта скидка 21% на весь ассортимент;
- Vinceri: скидки до 50%;
- Women’Secret: с 19 марта скидки до 60%;
- Yves Rocher: скидка 50% на парфюмерные наборы, 20% — на линию против выпадения волос, а также подарки при покупке от 700 тысяч сумов и 1 млн сумов.
Адрес: ул. Караташ, 5А.
Телефон: (+998) 71−205−0055.
Сайт: sdmall.uz
Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza
Instagram: @samdarvoza
Telegram: t.me/samarqanddarvoza
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