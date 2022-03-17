Торгово-развлекательный центр Samarqand Darvoza поздравляет всех с наступающим праздником Навруз — главным символом наступления весны. ТРЦ желает, чтобы эта весна принесла в каждый дом счастье и благополучие.

С приходом праздника с каждым днем будет становиться все светлее, теплее и радостнее. Провести это прекрасное время можно вместе с ТРЦ Samarqand Darvoza, который подготовил для посетителей насыщенную программу на все праздничные выходные.

19 марта в ТРЦ вас ждет ярмарка с мастер-классами «Национальный промысел»:

национальное ткачество;

гончарное искусство;

резьба по дереву;

искусство вышивки.

На ярмарке у всех посетителей будет возможность не только приобрести понравившуюся вещь, но и увидеть, как она создается.

20 марта с раннего утра под красивую национальную музыку и танцы у посетителей будет возможность принять участие в помешивании сумаляка у входа в ТРЦ с загадыванием желаний.

Также вечером в ТРЦ будет праздничная атмосфера с акробатами и концертной программой «Одаренное поколение», в которой примут участие детские вокальные и танцевальные коллективы.

21 марта посетители уже смогут отведать вкусное традиционное лакомство сумаляк, а также поучаствовать в грандиозной праздничной программе, в которой будут:

выступления Фарруха Закирова, Зиёды, группы Sado;

шоу «Шелковый путь»;

шоу акробатов;

фокусы;

танцевальные шоу;

конкурсы, призы, подарки.

22 марта гостей ждут:

феерическое танцевальное шоу от «Тавоис»;

группа Renessans;

розыгрыши призов и веселая анимация.

23 марта посетителей ждут:

группа Manhattan;

акробатическое шоу;

веселая анимация.

Кроме того, в эти дни всех посетителей ждут акции и выгодные предложения в торговых точках и на фуд-корте:

7daysocks: скидка 21% на весь ассортимент;

Aureya: скидки до 50%;

Berooche: до конца марта скидка 15% на золотые изделия, от 10% до 25% — на серебряные изделия;

Сolin’s: с 18 по 23 марта скидка 21% на вторую вещь;

MM Doner house: при покупке четырех лавашей — 1 л Pepsi в подарок;

Fabricio: скидка 15% на оправы для зрения и 10% — на солнцезащитные очки итальянских брендов;

Okaidi: c 18 марта скидка 30% на вторую вещь;

Pandora: браслет в подарок при покупке на 2 млн сумов, только 19, 20, 21 марта скидка 21% на все коллекции до 2022 года;

Pink Island: дарит подарки в честь праздника Навруз. Написав под конкурсным постом на странице в Instagram @pinkislandstore комментарий со словом «расцветай», каждый получит промокод с подарком. Комментарий можно написать до 22 марта. Промокод действует до 31 марта;

Silver tree: скидка 30% на каждую вторую вещь;

Sokolov: скидка 21%;

Tom Tailor: 21% на все, 40% — на куртки;

Timberland: с 19 по 21 марта 21% на весь ассортимент;

Terra Pro: с 19 по 22 марта скидка 30% на вторую купленную вещь с наименьшей ценой;

Urban XS Toys: с 19 по 21 марта скидка 21% на весь ассортимент;

Vinceri: скидки до 50%;

Women’Secret: с 19 марта скидки до 60%;

Yves Rocher: скидка 50% на парфюмерные наборы, 20% — на линию против выпадения волос, а также подарки при покупке от 700 тысяч сумов и 1 млн сумов.

Адрес: ул. Караташ, 5А.

Телефон: (+998) 71−205−0055.

Сайт: sdmall.uz

Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza

Instagram: @samdarvoza

Telegram: t.me/samarqanddarvoza

На правах рекламы.