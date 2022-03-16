В Андижанской области продолжается визит руководства UzAuto на структурные предприятия отрасли. В рамках визита, продолжающего с начала марта 2022 года, председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков при участии его заместителей, руководителей подразделений и представителей службы комплаенс проводят комплексное изучение выполнения бизнес-планов завода UzAuto Motors в Асаке и отраслевых предприятий.

В ходе визита руководителем отрасли уже были посещены около 30 предприятий локализации, среди которых ООО Uz Koram Ko, АО Uz-Tong Heung Co., ООО O’z Erae Climate Control и другие. В тесном сотрудничестве со службой комплаенс Шавкат Умурзаков проводит проверку каждого предприятия отрасли, в частности, тщательное изучение направлений логистики, цепочек поставок (Supply Chain), повышения качества продукции и выполнения бизнес-планов.

Вопросы бюджета и бизнес-плана на 2022 год также стали основной темой расширенной рабочей встречи, состоявшейся в UzAuto Motors 15 марта под председательством Шавката Умурзакова. Председатель правления «Узавтосаноат» в кратком вступительном слове подчеркнул, что в бизнес-плане нынешнего года необходимо не только добиться поставленных целей, но и обратить пристальное внимание на то, что было упущено в 2021 году.





Перед всей автомобильной отраслью и компанией UzAuto Motors в 2022 году поставлена четкая задача — выйти на максимальные показатели по производству автомобилей. Одновременно с этим, как подчеркивалось на совещании, бизнес-план 2022 года поставил перед автомобилестроителями весьма амбициозные цели по расширению предлагаемой линейки продукции, повышению качества и оптимизации производства в крайне непростых условиях постоянно меняющейся политико-экономической конъюнктуры и продолжающегося логистического кризиса и кризиса полупроводников.

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