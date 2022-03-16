Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов 16 марта провел онлайн-встречу с вице-президентом компании TikTok Тео Бертрамом. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Во встрече приняли участие ответственные лица Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») и Государственного центра персонализации.

«Сегодня компания TikTok реализует масштабные проекты во многих странах мира. Представители компании выразили готовность осуществить подобные проекты и в Узбекистане», — говорится в сообщении.





В ходе встречи обсуждены в том числе «вопросы обеспечения безопасности личной информации пользователей платформы в Узбекистане и исполнения требований законодательства Республики Узбекистан».

Представители компании также «выразили готовность к совместной работе по предотвращению распространения материалов, противоречащих законодательству Узбекистана».

«С целью расширения взаимовыгодного сотрудничества Министерством ИКТ выдвинуты предложения представителям компании по открытию своих представительств в Узбекистане», — отметили в Мининфокоме.

Сайт и приложение TikTok, а также такие ресурсы, как Twitter, «ВКонтакте», WeChat и Skype с июля прошлого года находятся в реестре нарушителей закона «О персональных данных», который требует размещения серверов, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны.

Вечером 16 марта TikTok, Twitter и «ВКонтакте» начали свободно открываться без VPN, однако впоследствии доступ к ним снова затруднился.

В декабре о переговорах с Тео Бертрамом сообщал председатель попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа Комил Алламжонов. После этого TikTok также временно заработал, но потом перестал открываться.

«Я думаю, что для всех будет выгоднее и правильнее не ограничивать деятельность таких компаний, а плотно с ними работать, налаживать сотрудничество», — отмечал Комил Алламжонов.

TikTok называло вредным Министерство культуры, а две партии призывали запретить его в стране. В защиту TikTok и других соцсетей выступали министр юстиции Русланбек Давлетов и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.