15 марта Киев, который продолжает подвергаться обстрелу российскими войсками, на поезде посетили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер Чехии Петр Фиала и премьер Словении Янез Янша. Они ознакомились с ситуацией в столице Украины и провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

В сообщении на сайте польского правительства говорится, что делегация страны посетила Украину в качестве представителей Европейского союза с целями «подтвердить безоговорочную поддержку всего ЕС суверенитета и независимости Украины» и «предоставить широкий пакет поддержки Украине и украинцам».

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подчеркнул важность получения Украиной статуса кандидата в ЕС.

«Евросоюз должен очень быстро предоставить статус кандидата и пригласить Украину в Евросоюз, — подчеркнул он. — Украина борется не только за свою свободу и независимость, но и защищает фундаментальные европейские ценности».

Фото: gov.pl.

Премьер-министр Словении Янез Янша по итогам визита отметил: «Последние два года мы вели разговоры об основных европейских ценностях. Преимущественно теоретический спор. Потом мы вдруг поняли, что эти фундаментальные европейские ценности действительно существуют. И что им угрожают. И что европейцы их защищают. Своими жизнями. В Украине».

«На данный момент, если говорить о наших ценностях, на всем нашем континенте нет страны более европейской, чем Украина. Спасибо вам не только за то, что защищаете свою Родину и Европу как территорию, но и за то, что защищаете саму суть европейских ценностей и нашего образа жизни. Ваша борьба — это наша борьба, и вместе мы победим», — заявил он.

Президент Владимир Зеленский назвал визит лидеров европейских стран «в это тяжелое для Украины время» «мощным свидетельством поддержки». «Мы это очень ценим», — отметил он.

«Многие посольства покинули Украину из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на нашу землю, и эти уважаемые люди, лидеры своих прекрасных, независимых европейских государств, они ничего не боятся. И больше боятся за нашу судьбу. И они здесь, чтобы нас поддержать. Это большой, мужественный, правильный, дружеский шаг. Уверен, что с такими друзьями, с такими странами и соседями и партнерами мы действительно сможем победить», — сказал Владимир Зеленский.