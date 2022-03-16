Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 марта подписал постановление «О дополнительных мерах по всесторонней поддержке и повышению уровня жизни старшего поколения».
Документ предусматривает запрет порядка прекращения трудового договора, заключённого с работником, в связи с достижением им пенсионного возраста, по инициативе работодателя.
Министерству занятости и трудовых отношений совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами поручено в двухмесячный срок разработать и внести в правительство проект закона об отмене этого порядка.
Работодатели получили право использовать пенсию как повод для увольнения работников с 1 января 2011 года. Это отражено в статье 100 Трудового кодекса. Воспользоваться этим правом можно лишь при наличии двух обстоятельств: работник достиг пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет) и имеет трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту (для мужчин — не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет).
Сенат Олий Мажлиса на заседаниях 17−18 марта планирует в том числе рассмотреть поправки в Трудовой кодекс. Согласно некоторым сообщениям, они уже предусматривают отмену порядка увольнения из-за пенсионного возраста.
zorro zorro
Это было бы оправданной или справедливой если бы у нас не было безработицы. Согласно официальной статистики в настоящее время “Число населения, нуждающегося в трудоустройстве, составило 1 529,2 тыс. лиц. Уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15,8%, уровень женской безработицы составил 13,7%.“ Это только официальная а неофициальная больше в разы!
Omirbay Sarsenbaev
А как быть с новыми кадрами который заканчивают вузы. Куда их девать?