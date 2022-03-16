Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 марта подписал постановление «О дополнительных мерах по всесторонней поддержке и повышению уровня жизни старшего поколения﻿﻿».

Документ предусматривает запрет порядка прекращения трудового договора, заключённого с работником, в связи с достижением им пенсионного возраста, по инициативе работодателя.

Министерству занятости и трудовых отношений совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами поручено в двухмесячный срок разработать и внести в правительство проект закона об отмене этого порядка.

Работодатели получили право использовать пенсию как повод для увольнения работников с 1 января 2011 года. Это отражено в статье 100 Трудового кодекса. Воспользоваться этим правом можно лишь при наличии двух обстоятельств: работник достиг пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет) и имеет трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту (для мужчин — не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет).

Сенат Олий Мажлиса на заседаниях 17−18 марта планирует в том числе рассмотреть поправки в Трудовой кодекс. Согласно некоторым сообщениям, они уже предусматривают отмену порядка увольнения из-за пенсионного возраста.