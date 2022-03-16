До конца марта в ЖК Manhattan действуют праздничные скидки в честь Навруза, с апреля же произойдет повышение цен. Стоит воспользоваться приятными условиями на покупку квартиры мечты в период строительства, а также выгодными предложениями на ипотеку и рассрочку.

Премиальный проект First Development Group — жилой комплекс Manhattan — предлагает квартиры в ипотеку на выгодных условиях. Сегодня можно приобрести жилье на этапе строительства, оплатив первоначальный взнос всего 25% от стоимости. В проекте Manhattan прекрасно все — от локации в центре Дархана до инфраструктуры. До конца марта действуют выгодные предложения.

Manhattan, расположенный на Дархане, погружает вас в особую атмосферу, где ценится одновременно роскошь и комфорт и вместе с тем природа и уединение. Основные преимущества комплекса — расположенный рядом Central Park как зона для обычного вечернего моциона, роскошные планировки и абсолютная безопасность.





В разгаре продажи и строительство элитной башни Flatiron. Это красивое строение переменной этажности спроектировано в форме треугольника, что сразу напоминает о небоскребе Flatiron Building (здание-утюг) — одном из символов «Большого яблока». Flatiron, особая часть Manhattan, предлагает покупку квартир в рассрочку на 30 месяцев с первоначальным взносом не менее 40%.

Manhattan поможет реализовать любые цели покупателей. Здесь предусмотрены квартиры как большой квадратуры, так и площадью от 37 кв. м — для жителей, ценящих уединенность и тишину в роскоши и комфорте. Каждый из покупателей FDG ценен по-своему, девелопер ставит целью сделать свои ЖК комфортными и дарящими счастье абсолютно каждому.

В ЖК Manhattan открыт не только офис продаж, но и шоурум, где вы можете воочию увидеть жилье, прочувствовать атмосферу комплекса, вдохновиться дизайнерскими решениями. Для тех, кто всегда хотел жить на Manhattan, мечта стала намного ближе. Строительство в разгаре, и вы можете сделать мечту о роскошной квартире в элитном районе Ташкента намного ближе уже сегодня.





Сейчас действуют выгодные условия, с апреля цены на все проекты повышаются в связи с новыми этапами строительства, поэтому стоит воспользоваться текущими предложениями от FDG.

Узнать подробности, получить скидку и оформить покупку можно в офисе продаж ЖК Manhattan, а также в центральном офисе девелопера.

Адрес офиса продаж ЖК Manhattan: ул. Махатмы Ганди, 41.

Адрес центрального офиса продаж FDG: ул. Паркент, 180.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−777−0101, (+998) 78−150−5511.

Сайт: manhattan.uz

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