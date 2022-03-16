Предприятие «Тошиссиккуввати» проведет 24 и 25 марта испытания тепловых сетей на расчетную температуру с ограничением теплопотребителей по горячей воде, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Кроме того, с 30 марта по 11 апреля ожидаются испытания тепловых сетей на механическую прочность и плотность (повышенное давление) без ограничения теплопотребителей по горячей воде.

В зоне действия котельной «Саноатэнерго» 6 апреля будет отсутствовать горячее водоснабжение.

В дни испытаний возможны повреждения трубопроводов тепловых сетей и выбросы горячей воды на проезжую часть и тротуары. В хокимияте призвали к осторожности и внимательности водителей и пешеходов, а также людей, находящихся в административных и жилых помещениях. О замеченных неисправностях можно сообщать по телефону (78) 129−01−85.

Полные плановые весенние остановы теплоцентралей с отключением горячей воды пройдут по графику:

ТЦ-1 «Северо-Восточная» — с 16 мая по 20 мая;

ТЦ-2 «Карасу» — с 23 мая по 27 мая;

ТЦ-3 «Западная» — с 9 мая по 13 мая;

ТЦ-4 «Северная» — с 23 мая по 27 мая;

ТЦ-5 «Чиланзарская» — с 16 мая по 20 мая;

ТЦ-6 «Юго-Западная» — с 9 мая по 13 мая;

ТЦ-7 «Авиастроителей» — с 30 мая по 3 июня;

ТЦ-8 «Сергели» — с 30 мая по 3 июня;

«Водник» — с 9 мая по 13 мая;

«Саноатэнерго» — с 30 мая по 3 июня;

ТашТЭЦ — с 6 июня по 10 июня.

Адресный список зон действия источников тепла

ТЦ-1 (М-1,4)

Проспект Мустакиллик, ул. Мирзо Улугбека, Буюк ипак йули, Кары Ниёзий, Мухаммад Юсуф, Сайрам, Тамары Ханум, Аккурган, Уткира Султонова, Осиё, Льва Толстого, Навнихол, 3-я улица Навнихол, Ясси, Каландар, Буз, 5-й проезд Сайрам, 7-й проезд Сайрам, Чуст, Катта Дархан, 2-й проезд Катта Дархан, Геология, Ибрахима Муминова, Ниёзбек йули, Кичик халка йули, Катта халка йули, Дурмон йули, Шахриабад, Зиёлилар, Мирзакалон Исмоилий, Паркент, Богишамол, Наманганская, Зарбулак, Киркйигит, проезд Тамарахоним, Озодлик, массивы Ялангач, Ташсельмаш, Мавлоно Риёзи, Буз-1, поселок ТашГРЭС, площадь Хамида Алимджана, зона Ташкентского государственного аграрного университета.

ТЦ-2

Ул. Мирзо Улугбека, Темура Малика, Авайхон, Мингбулак, Феруза, Миришкор, Шукура Бурханова, Раззока Хамроева, Салом, Дурмон йули, массивы Карасу — 1, 2, 3, 4, 6, Феруза, Буз-2.

ТЦ-3

проспект Бунёдкор, ул. Навои, Алмазар, Беруни, Ислама Каримова, Караташ, Фуркат, Афросиаб, Кичик халка йули, Шифонур, Зиё, Каракамыш, Талабалар, Университетская, Самарканд Дарвоза, Абдулла Кадыри, Кукча Дарвоза, Бешагач, Нурафшон, Пахтакор, Хувайдо, Гулабад, площадь Чорсу, массивы Чорсу, Караташ, Алмазар, Бешагач, Ц-10, 11, 13, 14, 26, 27, 28, Б-1, Б-2, Б-3, Каракамыш 2/1, Студенческий городок, ТашГТУ.

ТЦ-4

Проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Осиё, Богишамол, 1-тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Мингурик, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррам Тургунбаевой, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, массивы Ц-1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, Ц-17,18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, ½, 1/3, ¼, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, площадь Хамида Алимджана.

ТЦ-4

Проспект Амира Темура, ул. Ахмада Дониша, Янгишахар, Дехканабад, Сахибкор, Катта халка йули, Кичик халка йули, Шахристанская, Уч Кахрамон, Мойкурган, Рихсили, Янги Юнусабад, Юнусота, Джумамасжид, массив Юнусабад кварталы 1−19.

ТЦ-5

Ул. Заргарлик, Лутфи, Катартал, Гулистан, Фархадская, Чопонота, Богибустон, Кичик халка йули, Наккашлык, Домбрабад, 4-й проезд Домбрабад, Серкуёш, Усмир, Тахиаташ, Ширин, Максуда Шейхзада, 1-я улица Катартал, 2-я улица Катартал, Катта Хирмонтепа, массив Чиланзар кварталы 5−12, Г9А, 16−20, 24−26, Ц, 20А, Домбрабад, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми — 1, 2.

ТЦ-6

Ул. Мунис, Сарикуль, Эски Сарикуль, Янгизамон, Янги Куйлюк, Абдурауфа Фитрата, Фаргона йули, Таллимарджан, Файзабад, Мехрджан, Сайхун, Сурхан, массивы Куйлюк — 1−7, Куйлюк — Обводная.

ТЦ-7

Ул. Корасув, Бешарык, Бирлашган, 2-й проезд Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе, массивы Тузель — 1, 2, 3, 4, Уйсозлар — 1, Асалобод — 1,2, Авиагородок — 1, 1а, 2, 3, 4.

ТЦ-8

Ул. Янги Сергели йули, Мехригиё, Сугдиёна, Кипчак, Чинар, Давлатабад, Дустлик, Мирзо Турсунзада, Жахонаро, Кургонтепа, массивы Сергели 1−8А, Юлдош — 1−18, Ц-1, 2, 3, Дустлик — 1, 2.

ТЦ-9

Ул. Такачи, Гулистан, Ширин, Лутфи, Катта халка йули, Урикзор, Катта Хирмонтепа, Кичик халка йули, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, Фархадская, массивы Шарк, Аль Хорезми — 1, 2, Бешкайрагач, Гулистан, Изза, Чиланзар кварталы 7, 13−15, 21−25, 30, 31, зона рынка Урикзор.

ТЦ-10

Ул. Белтепа, Фараби, Беруни, Мухбир, Мирзо Голиба, Шифокорлар, Талабалар, Университетская, 1-я улица Каракамыш, 2-я улица Шифокорлар, Камарнисо, массивы Белтепа, Ибн Сино-1,2, Джарарык, Камарнисо, Бешкурган — 1, 2, 3, 4, Каракамыш — 2/4, Олимпия, Медгородок, Студенческий городок, зоны НУУз, ТашГТУ.

ТашТЭЦ

Ул. Шарофа Рашидова, Бабура, Шота Руставели, Богибустон, Арнасай, Катта Чиланзар, Афросиаб, Фидокор, Шахжахон, Джамшида Шоши, Абдулла Авлони, Беларык, Имом ат-Термези, Урикзор, 5-й проезд Богтепа, 1-й проезд Жийдазор, Мукими, Якуба Коласа, Чимкентская, Сеульская, Аския, Чопонота, Нурафшон, Гульханий, Лутфи, Богистон, Самарканд Дарвоза, массивы Ц-7, Актепе, Чиланзар кварталы 1−5, 7, Е, И, микрорайон Актепе.

ТЭЦ (М-5,8)

Проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Навои, Бабура, Глинки, Афросиаб, Кумарык, Яхъё Гулямова, Буюк Турон, Истикбол, Зарафшан, Махтумкули, Ислама Каримова, Бухара, Истиклол, Садыка Азимова, Саида Барака, Матбуотчилар, Сайилгох, Шастри, Эльбек, Кичик халка йули, Шахрисабз, Тараса Шевченко, Нукус, Айбек, Кичик Бешагач, Абдулла Каххара, Гейдара Алиева, Олтин водий, Фидокор, Авлиёата, Моштабиб, Мирабад, массивы Ц-1, 2, 4, 5, 7, Авиагородок, Кушбеги, Башлык.

«Водник»

Ул. Хусайн Байкаро, зона массива «Водник».

«Саноатэнерго»

Массив «Строитель».