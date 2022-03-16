Парк имени Гафура Гуляма, переданный в долгосрочную аренду иностранному инвестору BMP Smart Decision на 49 лет, готовится к открытию летом 2022 года. Об этом сообщили в компании, отметив, что на полную реконструкцию ушло не больше двух лет.

BMP Smart Decision в рамках инвестиционных обязательств провела модернизацию и создала современный парк, отвечающий мировым стандартам. Каким парк увидят жители — поделились представители BMP Smart Decision.





Реконструкция

Глобальное изменение в парке затронуло аттракционы. После передачи инвестору территории парка на ней была проведена техническая экспертиза. По результатам, большинство аттракционов были непригодны в использовании и представляли опасность посетителям. Поэтому одна часть — полностью заменена на безопасные аналоги, а другая — убрана из парка, чтобы освободить место для пеших прогулок и беговых дорожек.

Установка новых аттракционов планируется порядка 40 единиц. Также возводятся крытый развлекательный центр, учебный центр, ледовый каток, арена виртуальной и дополненной реальности, сооружение веревочного городка.

После реконструкции в парке появится система канализации, которой раньше не было. Общественные туалеты будут полностью соответствовать санитарным нормам и станут новым удобством для посетителей.





BMP Smart Decision не упустила момент и с электроснабжением. В парке полностью обновлена система подачи электроэнергии и освещения, а также заменены старые силовые подстанции на более новое и мощное оборудование. Это значит, что аттракционы, освещение, система безопасности будут работать бесперебойно.

Теперь в парке будет спокойно каждому посетителю — компания подключит к парку систему видеонаблюдения с возможностью распознаванием лиц. Все данные будут храниться только у администрации парка в собственной базе данных. Это поможет найти нарушителя порядка и привлечь его к ответственности, если потребуется. Более того, если нарушитель вновь посетит парк, то система оповестит администрацию и представители службы безопасности будут пристальнее следить за этим человеком.





Деревья и озера

За все время реконструкции весь Ташкент переживал за деревья в парке Гафура Гуляма, которых около 4000. Как сообщили в компании, все насаждения были взяты под особый контроль со стороны экологов и активистов.

Несмотря на продолжительное строительство, абсолютно все многолетние растения остались в целости и сохранности. Более того, большое количество деревьев было в плохом состоянии, многим требуется лечение. BMP Smart Decision принимает все необходимые меры, чтобы сохранить каждое растение и улучшить условия их содержания.

Одной из причин развития болезней насаждений было децентрализованное и беспорядочное расположение торговых точек и точек общепита. Теперь парк развивается по принципу eco-friendly, где большее внимание будет уделено именно ландшафту.





Также компания полностью заменила ирригационную систему. Для многолетних деревьев старая не подходила совсем и не давала нужного питания, что приводило растения к засухе и заболеваемости. Новая система устанавливается комбинированного подземного типа и дождевания. Это поможет не только полностью охватить каждое дерево и растение поливом, но и обезопасит посетителей от непредвиденных столкновений с «торчащими» фонтанами.





Кроме «зелености» и теннистости парк Гафура Гуляма славится своими озерами. В народе их называли «бубликом» и просто «пляжем». BMP Smart Decision сохранила и очистила их оба. Более того, озера, как и прежде, остаются главной частью экосистемы парка. Так, «бублик» станет постоянным пристанищем лебедей и уток. На втором озере все так же можно будет покататься на катамаранах и лодках — любимом развлечении посетителей парка.

Несмотря на инвестиционное обязательство, заключенное со столичным хокимиятом, где дата сдачи объекта назначена на декабрь 2022 года, BMP Smart Decision откроет парк даже раньше — уже летом. О дате открытия представители сообщат заранее и пригласят всех желающих в обновленный издавна любимый парк.

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