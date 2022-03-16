Утром 16 марта самолеты не смогли вылететь и приземлиться в аэропорту Ташкента. Из-за плохой видимости несколько местных и международных рейсов были отложены и перенесены в другие аэропорты, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Из-за густого тумана в аэропорту Ташкента — видимость около 150 м — самолёт авиакомпании Turkish Airlines рейса THY-368, следовавший из Стамбула в Ташкент с 259 пассажирами на борту, не смог приземлиться в аэропорту назначения и ушёл в 8:45 на запасной аэродром в Бишкек (Кыргызстан).

Ещё один рейс MSC-771 авиакомпании Air Cairo по маршруту Шарм Эль-Шейх — Ташкент из-за плохой видимости (200 м) ушёл на запасной аэродром «Навои». Самолёт с 172 пассажирами на борту приземлился в 9:35 в аэропорту Навои.

В 10:14 по ташкентскому времени ограничения в аэропорту Ташкента были сняты. К этому часу видимость составляет около 2000 м. Самолёт авиакомпании Turkish Airlines рейса THY-368 приземлился в Ташкенте в 11:47, борт авиакомпании Air Cairo — совершил посадку в аэропорту столицы в 12:07 по местному времени.