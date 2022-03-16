Масштабный жилой комплекс Boulevard уже реализован на территории площадью 110 тысяч кв. м в Tashkent City. Грандиозный квартал располагает высококлассными квартирами с готовым кадастром.

Выбор планировок квартир площадью от 46 до 116 кв. м поможет найти подходящий вариант исходя из ваших пожеланий. Высота потолков — опция, которую можно выбрать. В зависимости от этажа высота потолков варьируется от 3,4 до 4,4 м. Вид на парк, на оживленные аллеи или тихие внутренние дворы, подземный паркинг, сервис управляющей компании, парк в двух шагах от дома, охраняемая территория и выгодное расположение в центре Ташкента — это в числе множества преимуществ современного европейского квартала Boulevard.





В жилом комплексе уже активно обустраиваются резиденты. Готовый кадастр дает возможность в короткие сроки провести ремонтные работы, заселиться или срочно совершить сделку по купле-продаже.

На текущем этапе действуют выгодные условия приобретения квартир с готовым кадастром. Гибкие условия рассрочки до 14 месяцев, минимальный первый взнос и скидки — получить персональное предложение можно в офисе продаж Dream City Development.





Предложение ограничено.

Телефон единого информационного центра: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

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