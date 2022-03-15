Министерство финансов опубликовало предварительные итоги исполнения доходов государственного бюджета за 2021 год.

Поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 18,9 трлн сум, что на 3,8 трлн сумов больше по сравнению с 2020 годом. В частности, налог, удерживаемый работодателями у источника выплаты, составил 17,5 трлн сумов.

Основными факторами роста поступлений являются:

возобновление экономической активности;

повышение минимального размера заработной платы в бюджетном секторе в среднем на 12,8% по сравнению с 2020 годом;

частичное восстановление выплат материального стимулирования в бюджетных организациях с начала 2021 года, которые были временно приостановлены в 2020 году;

легализация численности и фонда оплаты труда в частном секторе.





По итогам ноября 2021 года, 4,68 миллиона человек заплатили налоги с зарплаты, что на 263 тысяч больше, чем в ноябре 2020 года (4,42 млн). Из них 42,6% — работники бюджетных организаций, 57,4% — не бюджетных организаций. Отметим, что численность экономически активного населения составляет 14,9 миллиона человек.

Большинство из них по-прежнему получают зарплату до 1 млн сумов (34,5%). По сравнению с предыдущим годом выросла доля работников с зарплатой 2−4 млн сумов — с 22,3% до 24,7%, а доля получателей 1 до 2 млн сумов уменьшилась — с 27,1% до 24,1%.

Кроме того, стало значительно больше налогоплательщиков с зарплатой от 4 до 5,5 млн сумов и от 5,5 млн сумов и выше.





Большая часть налогоплательщиков с зарплатой в 1 млн сумов работают во внебюджетной сфере (доля 24,4%), как и работники, получающие от 4 млн сумов и выше (10,4%).

При этом из общего количества налогоплательщиков около 43% составляют женщины. На их долю приходится более 34% от общего фонда оплаты труда.





Поступления бюджета по налогу с доходов в виде дивидендов и процентов за 2021 год выросли на 137,5 млрд сумов — до 552,3 млрд сумов.

Налоговые поступления от сдачи имущества в аренду составили 261,4 млрд сумов (+85 млрд сумов).

Бюджет получил от индивидуальных предпринимателей 396,7 млрд сумов, что на 110,4 млрд сумов больше по сравнению с 2020 годом.