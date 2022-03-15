Известная актриса театра и кино, Народная артистка Узбекистана Тути Юсупова скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщил Узбекский национальный академический драматический театр.

Как сообщается на сайте театра, Тути Юсупова родилась в 1936 году в Самаркандской области. Начав выступать в театре в 1957 году, она исполнила роли примерно в сотне спектаклей, теле- и радиоспектаклей.

Кроме того, Тути Юсупова снималась в кино («Абдулладжан, или Посвящается Стивену Спилбергу», «Отчие долины», Дилхирож", «Берлин — Аккурган» и другие) и озвучила героев более ста фильмов. Вела телепередачу «Оталар сузи-аклнинг кузи».

В 1970 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Узбекской ССР, в 1993 году — Народной артистки Узбекистана.

В 2000 году Тути Юсупова была награждена орденом «Эл-юрт хурмати», в 2014 году — орденом «Фидокорона хизматлари учун».