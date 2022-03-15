Двадцать четвёртое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана начнет свою работу 17 марта в 10:00 часов, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Заседание планируется провести 17−18 марта в форме видеоконференцсвязи.

Сенаторы рассмотрят законы «Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан», «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности», «О кибербезопасности», «Об органической продукции» и «О рекламе».

Кроме того, планируется обсуждение законов «О внесении дополнений в Гражданский кодекс Республики Узбекистан, направленных на совершенствование порядка возмещения причиненного вреда потерпевшим от пыток», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан „О трансплантации органов и тканей человека“», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы корпоративного управления».

Сенаторы также заслушают отчет омбудсмана о деятельности в 2021 году, информацию Министерства иностранных дел о деятельности в 2021 году, министра внутренних дел — о состоянии предупреждения и профилактики правонарушений по итогам 2021 года, директора Агентства по противодействию коррупции — о проделанной работе по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций.

На пленарном заседании также будет рассмотрен вопрос об изменении границ Чиракчинского района Кашкадарьинской области и образовании Кукдалинского района.

Как ожидается, сенаторы рассмотрят результаты парламентского запроса, направленного в Кабинет министров, о мерах, принимаемых для развития сферы донорства крови и ее компонентов.

Трансляция пленарного заседания будет вестись в прямом эфире по телеканалам «Узбекистон» и UzReport, а также через сайт Сената и его страницы в социальных сетях.