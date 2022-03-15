О местонахождении журналистки Марины Овсянниковой, показавшей антивоенный плакат в прямом эфире программы «Время» на российском Первом канале, неизвестно уже 15 часов, сообщил Telegram-канал «Можем объяснить», находящийся на связи с адвокатом девушки. Как отмечается в сообщении, журналистку ищут четверо адвокатов.

Накануне во время вечернего выпуска программы «Время» редактор Марина Овсянникова вошла в кадр позади диктора Екатерины Андреевой и развернула плакат с надписями «No war», «Остановите войну», «Не верьте пропаганде», «Здесь вам врут».

Как сообщил правозащитный портал «ОВД-Инфо», после появления в эфире Марину Овсянникову задержали, она находилась в ОВД «Останкино», но теперь, по словам дежурных, ее там нет.

Следственный комитет России начал доследственную проверку на наличие в действиях журналистки состава преступления по статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», сообщил ТАСС.

Ранее Госдума России приняла поправки, увеличивающие максимально возможное наказание по этой статье до 15 лет лишения свободы.