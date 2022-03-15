Центр гидрометеорологической службы Узбекистана 15 марта сообщил, что в 9 областях страны объявлена селеопасность. В связи с ожидаемыми сильными дождями 16−19 марта селеопасно по предгорным и горным районам республики:
- Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
- Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;
- Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;
- Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;
- Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;
- Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Юкоричирчикскому районам;
- Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
- Ферганская область: по Сохскому, Шохимардонскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
- Андижанская область: по Андижанскому, Джалалкудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.
Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.
Как мы сообщали ранее, Узгидромет предупредил об ухудшении погоды с 17 марта. По большей части Узбекистана пройдут дожди, местами с переходом в снег. 19−20 марта ночью ожидаются заморозки.