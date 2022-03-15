Выставочная компания International Expo Group открывает новый сезон 2022 года международными промышленными выставками:
- XIII международная выставка UzMetalMashExpo — металлургия и металлообработка, машиностроение, станкостроение, сварка;
- XIII международная выставка UzTechTransExpo — специальная техника, транспорт, автоиндустрия;
- XII международная выставка UzMiningExpo — технологии и оборудование для горнодобывающей промышленности;
- XII международная выставка UzChemPlastExpo — химическая промышленность, производство пластмасс и каучуков, лаборатория и аналитика;
- XI международная выставка UzSecureExpo — технологии безопасности, противопожарная защита, охрана труда, IT-безопасность.
Мероприятия ежегодно проводятся при поддержке отраслевых министерств и ведомств.
Проведение международных выставок Uzbekistan Industrial Exhibitions в формате нескольких ключевых промышленных выставок на одной площадке поможет с максимальной выгодой использовать деловую атмосферу события для расширения партнерства между представителями смежных индустрий.
Активный рост торгово-экономического и промышленного потенциала Узбекистана и благоприятный инвестиционный климат привлекают в страну большое количество зарубежных компаний.
В 2022 году объединенная экспозиция выставок составит около 100 компаний из 12 стран мира. Среди участников — специалисты из Узбекистана, Германии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Южной Кореи, России, Турции, Чехии и Швейцарии.
В 2022 году на выставочных площадях АО НВК «Узэкспоцентр» будут представлены новинки металлообрабатывающего оборудования, комплектующие и услуги для станкостроения и сварки, продукция производителей и поставщиков дорожно-строительной спецтехники и автоиндустрии. Будет продемонстрирован широкий спектр оборудования и услуг для горнодобывающего и горно-перерабатывающего комплекса, обогатительное и транспортировочное оборудование.
Специалисты также смогут ознакомиться с международными и отечественными компаниями, работающими в области химической и пластмассовой индустрии. Ряд предприятий представят широкий спектр оборудования и новых подходов для обеспечения безопасности, в частности технические средства для обеспечения безопасности на промышленных объектах, системы оповещения, оборудование по обеспечению комплексной безопасности, средства индивидуальной защиты, аудио- и видеонаблюдение, а также разработки в сфере информационной безопасности.
Участие в данном мероприятии помогает продемонстрировать новинки производства, оценить конкурентоспособность выпускаемой продукции и потенциал конкурентов, найти инвесторов и партнеров, обменяться опытом с коллегами.
Стоит воспользоваться возможностью продемонстрировать свою продукцию, технику и технологии более 5000 профессиональных посетителей международных выставок.
Выставки сыграют большую роль в экономике Узбекистана и станут позитивным сигналом для всего международного сообщества по налаживанию и расширению бизнес-связей.
Телефоны: (+998) 71−238−59−59, (+998) 71−238−91−82.
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