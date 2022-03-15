Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Сердара Бердымухамедова с избранием на пост президента Туркменистана, сообщила пресс-служба главы государства.

На выборах, прошедших 12 марта, сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова — Сердар Бердымухамедов набрал 72,9% голосов и, таким образом, был признан избранным президентом Туркменистана.

Явка избирателей составила 97,1%, в волеизъявлении приняли участие свыше 3,3 миллионов граждан.

Напомним, внеочередные выборы в Туркменистане были объявлены в середине февраля после того, как Гурбангулы Бердымухамедов, выступая перед Халк Маслахаты, заявил, что намерен сосредоточиться на деятельности в качестве председателя Халк Маслахаты, а дорогу к государственному управлению надо «дать молодым руководителям».

В январе Сердар Бердымухамедов пребывал в Ташкенте с рабочим визитом в качестве заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана. Тогда он вручил Шавкату Мирзиёеву письменное послание президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в котором была дана «высокая оценка туркменско-узбекским связям, динамично развивающимся по всем направлениям».