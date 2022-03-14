Весенние каникулы в школах Узбекистана начнутся по графику — с 21 марта, сообщило Министерство народного образования.

С учётом воскресенья школьники отдохнут восемь дней. Четвёртая четверть начнётся с 28 марта.

Согласно положению об общем среднем образовании, весенние каникулы начинаются ежегодно 21 марта и длятся семь календарных дней.

Зимние каникулы в этом году длились больше обычного. Сначала было объявлено о решении организовать курсы повышения квалификации для педагогов, затем в стране начался резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Учёба должна была начаться после двухнедельных каникул с 11 января, но каникулы были продлены ещё на две недели — до 24 января. Затем было принято решение с 24 января на месяц перевести школы на обучение в режиме онлайн.

Однако спустя две недели — с 7 февраля — обучение было возобновлено в очной форме. Заболеваемость ковидом начала снижаться, а исследования, как сообщал Минздрав, показали, что основными источниками инфицирования являются не места работы или учёбы и не общественные места, а члены семьи и родственники.

МНО заявляло, что продление зимних каникул не скажется на продолжительности летних. Расписание уроков будет уплотнено непройденными темами.