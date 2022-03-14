Республиканская фондовая биржа «Тошкент» с 14 марта приостановила торги ценными бумагами «Узметкомбината» до «выяснения текущей ситуации», сообщается на сайте биржи.

Причиной называется резкое понижение цен сделок простых акций комбината на торгах.

Источник: «КорпИнфо» / Telegram.

За последнюю неделю акции «Узметкомбината» упали в цене почти в 2,5 раза. Если на закрытии торгов 4 марта одна акция стоила 125,8 тысячи сумов, то 11 марта — уже 51528 сумов.

С 7 марта каждый торговый день цена акций обваливалась на 20−25%. Наибольший объём торгов акциями наблюдался в пятницу, 11 марта, когда были заключены сделки с 8898 акциями на 463 млн сумов.

Источник: РФБ «Тошкент».

Представители комбината сообщили Spot, что 15 марта состоится внеочередное собрание акционеров, где будет рассмотрен вопрос капитализации нераспределённой на 1 января прибыли в уставной фонд. За счёт этого акционеры получат дополнительные акции комбината в соответствии со своими долями.

По данным издания, компания попросила инвесторов воздержаться от сделок с акциями после 4 марта. Инвесторы, купившие акции после этого дня, могут не попасть в реестр и не получить бонусные акции.

В компании «приветствовали временное закрытие торгов», отмечает Spot.

«Узметкомбинат» в 2021 году увеличил чистую прибыль почти в 7 раз — до рекордных 1,53 трлн сумов.