Вечером в понедельник в Ташкент по глобальной программе COVAX было доставлено 1 999 530 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Вакцина была безвозмездно предоставлена Узбекистану правительством США и доставлена Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Общее количество доз вакцин от COVID-19, переданной Соединёнными Штатами, достигло 7,6 миллиона, сообщили в пресс-службе американского посольства.

В общей сложности Узбекистан приобрел или бесплатно получил свыше 61,26 миллиона доз вакцин разных производителей. Из них через платформу COVAX доставлено 16,9 миллиона доз. К настоящему времени в стране использовано более 46,9 миллиона доз вакцин. Текущий запас вакцин составляет свыше 14,27 миллиона доз.

Помимо предоставления вакцин, США через своё Агентство по международному развитию (USAID) недавно выделили Узбекистану 2,5 млн долларов на неотложную помощь в борьбе с COVID-19. Общий объём помощи правительства США, оказанной через USAID и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), превысил 17,5 млн долларов.