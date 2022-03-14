Неустойчивый характер погоды сохранится по Узбекистану 14−17 марта, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По большинству областей временами будут идти дожди, 14−16 марта местами сильные, возможны грозы. По Каракалпакстану, Хорезмской области 14 марта и 16−17 марта местами пройдут осадки — дождь и снег, преимущественно небольшие.

Дневная температура воздуха в первой половине недели будет колебаться от +14…+17 градусов до +8…+11, в четверг повысится до +16…+21 градуса.

В пятницу, 18 марта, на территорию Узбекистана произойдет вторжение холодной воздушной массы с европейской части России. По республике пройдут дожди, в отдельных районах не исключен кратковременный переход дождя в снег. Дневная температура понизится до +7…+10.

В течение недели местами по республике будет усиливаться ветер до 17−22 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать 25−28 м/с.

В предгорных и горных районах республики осадки пройдут в виде дождя и снега, 14−16 марта местами сильные.

В предгорных и горных районах селеопасно, в горах лавиноопасно.