Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 марта подписал указ, направленный на «защиту национальных интересов Казахстана и обеспечение финансовой стабильности республики».

Документом запрещается вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов, рассчитанную по курсу Национального банка страны, установленному на дату вывоза.

Кроме того, запрещено вывозить слитки аффинированного золота весом 5, 10, 20, 50 и 100 г и инвестиционных монет из золота и серебра, выпускаемых Нацбанком Казахстана, а также аффинированного золота весом более 100 г.

Курс доллара к тенге с 14 февраля по 14 марта. Источник: Национальный банк Казахстана.

Курс доллара к тенге начал резко расти с 24 февраля — с начала военного вторжения России в Украину и последовавших за этим падение рубля и российских индексов. Если 24 февраля доллар стоил 437,22 тенге, то 14 марта — уже 510,79 тенге, то есть казахстанская валюта обесценилась за три недели на 16,8%.

Для снижения давления на валютный рынок и удержания инфляционных ожиданий Национальный банк Казахстана поднял базовую ставку сразу на 3,25 процентных пункта — до 13,5%. Была анонсирована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета, а также приняты другие меры.

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала, что с 21 февраля до конца месяца во избежание дестабилизации на валютном рынке регулятор проводил интервенции на общую 273,7 млн долларов.

В России со 2 марта также введён запрет на вывоз наличной валюты на сумму больше 10 тысяч долларов.

Банк России 9 марта также запретил российским банкам до 9 сентября продавать наличную валюту россиянам и ограничил ее выдачу с их действующих вкладов суммой в 10 тысяч долларов. Регулятор объяснил эти решения введенными против России санкциями.

Для сравнения: в Узбекистане без декларирования можно ввозить и вывозить наличную валюту в эквиваленте до 70 млн сумов, вывозить с указанием в декларации — до 100 млн сумов.