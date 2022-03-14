Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 марта провёл телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны, в частности, обменялись мнениями о складывающейся обстановке вокруг Украины. «Отмечена важность недопущения дальнейшей эскалации ситуации и необходимость продолжения политико-дипломатических усилий для скорейшего урегулирования конфликта», — говорится в сообщении.

В ходе разговора были рассмотрены вопросы укрепления узбекско-германских отношений и расширения сотрудничества.

Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Лидеры выступили за продолжение регулярного политического диалога и активных контактов на разных уровнях.

Особое внимание они уделили продвижению совместных проектов кооперации с ведущими немецкими компаниями и банками в сфере торговли, инвестиций, высоких технологий, промышленности, сельского хозяйства и других отраслях.

Была подчёркнута важность расширения программы финансово-технического содействия и культурно-гуманитарного обмена, прежде всего в области углублённого изучения немецкого языка в Узбекистане.

Напомним, ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что страна обеспокоена ситуацией вокруг Украины и выступает за прекращение насилия и решение всех проблем политико-дипломатическим путём.