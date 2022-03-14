В Иордании 13 марта подвели итоги чемпионата Азии по боксу среди юниоров. Сильнейшей на турнире стала сборная Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета. На втором месте — команда Казахстана, на третьем — Индии.
Юниорская команда юношей из Узбекистана завершила турнир с 6 золотыми, 5 серебряными и 1 бронзовой медалями:
Золотые медали:
-48 кг: Илхомжон Эргашев
-50 кг: Самандар Олимов
-70 кг: Джафарбек Шахбозов
-75 кг: Темурбек Абдувохидов
-80 кг: Рахмонжон Кадыров
+ 80 кг: Озодбек Алиев
Серебряные медали:
-52 кг: Суннатилла Уктамалиев
-54 кг: Мирошох Норкосимов
-57 кг: Фаррух Тулаганов
-60 кг: Мирзакамрон Юнусов
-63 кг: Ходжиакбар Кудратов
Бронзовая медаль:
-66 кг: Сардор Дилолов
Юниорская команда девочек-подростков завоевала на турнире 5 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей:
Золотые медали:
-46 кг: Жасмин Тохирова
-48 кг: Зилолахон Юсупова
-54 кг: Узукжамол Юнусова
-70 кг: Ойша Тоирова
+80 кг: Собирахон Шахобиддинова
Серебряная медаль:
-52 кг: Рахима Бекниязова
Бронзовые медали:
-50 кг: Хилолахон Машрабова
-63 кг: Рухшона Шакарова
-66 кг: Фарида Зарипова
-75 кг: Санобар Бозорбоева
-80 кг: Рухшона Парпиева