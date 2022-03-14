В Иордании 13 марта подвели итоги чемпионата Азии по боксу среди юниоров. Сильнейшей на турнире стала сборная Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета. На втором месте — команда Казахстана, на третьем — Индии.

Юниорская команда юношей из Узбекистана завершила турнир с 6 золотыми, 5 серебряными и 1 бронзовой медалями:

Золотые медали:

-48 кг: Илхомжон Эргашев

-50 кг: Самандар Олимов

-70 кг: Джафарбек Шахбозов

-75 кг: Темурбек Абдувохидов

-80 кг: Рахмонжон Кадыров

+ 80 кг: Озодбек Алиев

Серебряные медали:

-52 кг: Суннатилла Уктамалиев

-54 кг: Мирошох Норкосимов

-57 кг: Фаррух Тулаганов

-60 кг: Мирзакамрон Юнусов

-63 кг: Ходжиакбар Кудратов



Бронзовая медаль:

-66 кг: Сардор Дилолов





Юниорская команда девочек-подростков завоевала на турнире 5 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей:

Золотые медали:

-46 кг: Жасмин Тохирова

-48 кг: Зилолахон Юсупова

-54 кг: Узукжамол Юнусова

-70 кг: Ойша Тоирова

+80 кг: Собирахон Шахобиддинова



Серебряная медаль:

-52 кг: Рахима Бекниязова



Бронзовые медали:

-50 кг: Хилолахон Машрабова

-63 кг: Рухшона Шакарова

-66 кг: Фарида Зарипова

-75 кг: Санобар Бозорбоева

-80 кг: Рухшона Парпиева