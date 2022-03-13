Пакистан отправил в Узбекистан первую партию мяса, сообщает Spot со ссылкой на местное издание Business Recorder.

Контейнер-рефрижератор с 18 тоннами халяльного мяса на сумму около 400 тысяч долларов отбыл из Карачи 9 марта. Ожидается, что груз прибудет в Ташкент на следующей неделе. Партия отправлена пакистанскими компаниями Shaheen Group и Pyramid Logistics.

На церемонии отправки груза руководитель Shaheen Малик Шер Хан заявил, что в марте в Узбекистан будет отправлено ещё 50 контейнеров с мясом (всего 900 тонн). В ближайшие месяцы экспорт мяса будет расти.

По его словам, Пакистан начал присматриваться к узбекистанскому рынку недавно, после заключения соглашений о преференциальной торговле и увеличении товарооборота.

Директор Pyramid Logistics Навид Марват отметил потенциал рынка Узбекистана для пакистанского мяса.

4 марта между двумя странами было подписано соглашение о преференциальной торговле и соглашение о транзитной торговле. Президент Шавкат Мирзиёев и пакистанский премьер Имран Хан также договорились о дальнейшем продвижении Трансафганской железной дороги.

Ранее президент утвердил узбекско-пакистанское соглашение о транзитной торговле.

Диверсификация транспортных путей и рынков

Узбекистан уже несколько лет предпринимает шаги по диверсификации транспортных путей и экспортных рынков. Президент Шавкат Мирзиёев ранее не раз высказывался о важности железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

Он отмечал, что Узбекистану приходится экспортировать товары через Россию или Казахстан. С запуском Трансафганской железной дороги Узбекистан намерен получить выход на пакистанские порты Карачи и Гвадар, а соседние страны смогут снизить тарифы на транзит узбекской продукции.

«Если мы сможем войти на этот рынок, то сможем выйти и на другие рынки через морские порты», — заявлял президент.

По данным Spot, в ноябре 2021 года в Пакистан прибыл первый транзитный груз из Узбекистана. Пакистанская сторона охарактеризовала это как «начало новой эры сотрудничества».

Вскоре Пакистан упростил таможенные процедуры для дальнобойщиков из Узбекистана — грузовики могут въезжать в страну, не внося залог по въездным сборам. Это позволит расширить транзит входящих и исходящих грузов через порты Гвадар, Карачи и Касим.

Согласно информации Госкомстата, в январе Пакистан занял 5-е место среди экспортёров продовольствия в Узбекистан, экспортировав продукцию на 6,1 млн долларов (рост в 7,5 раза). Поставки картофеля выросли в 23,5 раза, до 3,3 млн долларов, мандарина — в 5,8 раза, до 2,69 млн долларов.

Ситуация с мясом в Узбекистане

Председатель Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ Эркин Гадоев прошлой осенью сообщал, что для удовлетворения потребностей населения в животноводческой продукции, согласно медицинским нормам (42,8 кг мяса в год на человека), стране требуется 1,5 миллиона тонн мяса. В 2021 году было запланировано производство 1,4 миллиона тонн, что на 4% больше по сравнению с 2020 годом. «Это 93% потребительского спроса населения. Значит, остальную часть мы должны покрыть за счёт привозного мяса», — говорил он.

За 11 месяцев 2021 года Узбекистан импортировал 27,6 тысячи тонны мяса, из этого объёма 67%, или 18,7 тысячи тонн, пришлось на Беларусь. Из Казахстана было завезено около 4200 тонн мяса из Украины — 2600 тонн.

Постановлением президента до 31 декабря 2022 года обнулены ставки таможенной пошлины при импорте пяти видов товаров, включая мясо, масло, муку и мыло. До 30 апреля также действует нулевая ставка НДС на импорт мяса, масла, картофеля, живого скота и рыбы.