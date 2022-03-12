С 28 февраля по 10 марта 24 авиарейсами из Польши и 1 рейсом из Румынии было доставлено 5634 гражданина Узбекистана, эвакуированных из зоны боевых действий в Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

11 марта из аэропорта Катовице в Польше было возвращено 254 граждан Узбекистана, среди которых 69 женщин, 37 детей и 14 младенцев. 10 марта из Бухареста было привезено 98 человек, включая 17 женщин, 5 детей и 4 младенца, которые эвакуировались из Украины в Молдову.

12 марта контрольно-пропускной пункт «Корчова» на границе Польши и Украины посетил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик с группой ответственных лиц министерства, сообщило ИА «Дунё» со ссылкой на посольство Узбекистана в этой стране.

«Репатриация узбекских граждан подходит к концу, — сказал Анджей Адамчик. — Мы создадим все условия на территории Польши, предоставим всю необходимую инфраструктуру для их безопасной эвакуации».