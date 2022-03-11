9 марта АО UzAuto Motors объявило официальный тендер по отбору консорциума андеррайтеров для организации IPO-компании на местных и зарубежных фондовых рынках в 2022—2023 годах.

Для выявления потенциальных инвесторов и получения обновленной информации о текущей рыночной конъюнктуре и отзывов банков-андеррайтеров, организующих процесс IPO, в октябре-ноябре 2021 года компания направила запрос на отзыв в иностранные инвестиционные банки, такие как JP Morgan, Citi, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale, Natixis и «Газпромбанк», а также местные коммерческие банки и брокеры.

На основании отзывов иностранных и местных инвестиционных банков и брокерских фирм, АО UzAuto Motors совместно с Министерством финансов разработало тендерную документацию с указанием размера и условий сделки IPO и объявило официальный тендер по выбору консорциума андеррайтеров. В этом тендере, наряду с местными андеррайтерами, также могут участвовать иностранные банки и инвестиционные посредники, осуществляющие андеррайтинговую деятельность.

Согласно постановлению президента Узбекистана от 17 января 2022 года, до 31 декабря 2023 года иностранным банкам и инвестиционным посредникам разрешено осуществлять андеррайтинговую деятельность на рынке капитала Узбекистана без получения отдельной лицензии путем образования консорциума с местными юридическими лицами (андеррайтерами), имеющими минимальный базовый капитал не менее 500 млн сумов.

В соответствии с законом «О государственных закупках» официальный тендер объявлен на сайте Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

Срок подачи заявок: до 13:00 11 апреля.

IPO АО UzAuto Motors на местных и зарубежных фондовых рынках позволяет компании еще больше расширить свою деятельность за счет реализации новых инвестиционных проектов, повышает ее инвестиционную привлекательность, улучшает корпоративное управление в соответствии с международными стандартами, повышает прозрачность и подотчетность. Кроме того, данное IPO обеспечивает местный рынок капитала высококачественными ценными бумагами, более привлекательными для инвесторов, и способствует повышению ликвидности рынка.

АО UzAuto Motors основано в 1993 году и является одним из крупных автомобилестроительных предприятий в Узбекистане и Центральной Азии. Сегодня компания выпускает около 360 тысяч автомобилей 12 моделей в год. Его основное производственное предприятие расположено в Асаке (Андижанская область, восточная часть Узбекистана), где производятся модели Chevrolet Spark, Nexia-3, Cobalt и Lacetti, а автомобили Damas и Labo производятся в Питнаке (Хорезмская область, на западе Узбекистана).

Сегодня в компании работает более 11 тысяч сотрудников, более 18 тысяч — с учетом местных предприятий по производству комплектующих.

К концу 2020 года выручка компании составила 2,624 млрд долларов за счет производства 293 тысяч автомобилей, из которых 177 млн долларов были заработаны за счет экспорта.

С целью финансирования проекта производства автомобилей Chevrolet Onix и Tracker в апреле 2021 года компания успешно разместила свои первые корпоративные еврооблигации на Лондонской фондовой бирже сроком на пять лет на сумму 300 млн долларов США.

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