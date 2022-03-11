Узбекистан приветствует решение международной коалиции Cotton Campaign о снятии бойкота с узбекского хлопка. 10 марта организация отменила бойкот, действовавший более 12 лет, ввиду отсутствия систематического детского и принудительного труда в период сбора урожая хлопка 2021 года. Ранее то, что Узбекистан покончил с систематическим детским и принудительным трудом в хлопководстве, признала Международная организация труда.

«Всё это свидетельствует о том, что проводимые президентом Шавкатом Мирзиёевым реформы по возвеличиванию чести и достоинства человека будут решительно продолжены и обрели необратимый характер», — написал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Председатель Сената Олий Мажлиса и председатель Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду Танзила Нарбаева назвала это решение «историческим событием».

«Это достижение стало возможным благодаря твёрдой политической воле Президента Республики Узбекистан, а также комплексной работе, проведённой Нацкомиссией по противодействию принудительному труду совместно с МОТ и трёхсторонними партнёрами, при активном участии гражданского общества», — написала она.

С отменой бойкота устраняется последнее серьёзное препятствие для расширения экспорта хлопковой продукции из Узбекистана на мировой рынок, а также для привлечения иностранных инвестиций в текстильную отрасль, добавила сенатор.

Министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов заявил, что попытки снять бойкот предпринимались, в первую очередь, «для людей».

«В выигрыше, конечно, и государство, но, в первую очередь, мы определили права наших граждан, трудящихся граждан. Думаю, что совместными усилиями мы этого добились», — отметил он.

Глава Минтруда предложил Cotton Campaign сотрудничество в сферах строительства, торговли и услуг, а не только в текстильной отрасли.

В ответ на петицию активистов гражданского общества Узбекистана от 2009 года (по другим источникам бойкот был объявлен с 2006 года), призывающую бойкотировать узбекский хлопок, зарубежные компании начали брать на себя индивидуальные обязательства, а Cotton Campaign объявила о бойкоте узбекского хлопка. С тех пор 331 бренд и ритейлер, включая Gap, H&M, Levi Strauss&Co, Tesco, Walmart, C&A и другие, обязались бойкотировать узбекский хлопок.

«После того, как за последние 12 лет мы убедили сотни компаний не закупать узбекский хлопок, мы рады объявить, что пришло время снять с себя эти обязательства. Теперь компании сами должны проводить оценку соблюдения трудовых прав и принимать решения в отношении закупок в Узбекистане», — заявила Патрисия Юревич, генеральный директор Responsible Sourcing Network и соучредитель Cotton Campaign.