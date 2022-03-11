Роскомнадзор ограничит доступ к социальной сети Instagram, принадлежащей компании Meta Platforms (владеет также Facebook), на территории России на основании требования Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь компании Meta Platforms Энди Стоун заявил, что компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение призывов к насилию против российских военных, но не против граждан страны.

«Из-за российского вторжения в Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию, например, „смерть российским захватчикам“», — говорится в заявлении Meta.

Это разрешение затрагивает, в частности, пользователей в Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и Украине.

Генеральная прокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, сообщило РИА Новости.

Напомним, доступ к Facebook в России начали блокировать еще раньше, из-за «дискриминации российских СМИ». Доступ к Twitter ограничен с 24 февраля.