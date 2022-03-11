10 марта из Молдовы через аэропорт Бухареста (Румыния) было эвакуировано 98 граждан Узбекистана, вынужденных покинуть Украину, где продолжаются боевые действия. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов. Среди эвакуированных — 17 женщин, 5 детей и 4 младенца.

Сейчас территории Польши находятся около 220 граждан Узбекистана, на украинско-польской границе —50 соотечественников. На 11 марта запланирован один эвакуационный авиарейс, отметил Юсуп Кабулжанов.

Ранее сообщалось, что с 28 февраля по 9 марта 23 авиарейсами из Украины через Польшу были эвакуированы 5282 гражданина Узбекистана.