Сборная Министерства обороны Узбекистана с рекордным результатом победила в V Международном соревновании «Командный дух», проходившем на территории Исламской республики Пакистан. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минобороны.





Соревнование проходило на базе Национального учебного центра по борьбе с терроризмом 22-го армейского корпуса Вооружённых сил Пакистана в городе Пабби. В нём приняли участие 16 команд, в том числе разведывательные группы из Марокко, Иордании, Кении, Саудовской Аравии, Турции, Шри-Ланки, Непала и Узбекистана, а также 8 групп из Пакистана.

За процессом соревнований наблюдали представители Вооружённых Сил Таджикистана, Казахстана, Бахрейна и Китая.





По условиям соревнований на маршруте протяжённостью 80 км команды действовали по азимуту и на 6 контрольных точках показали свои умения и навыки в состязаниях по стрельбе, тактико-специальной, медицинской подготовке, по защите от орудий массового поражения, по выполнению специальных задач по военной топографии, а также по решению неожиданных тестов.

Военнослужащие из Узбекистана особенно отличились в индивидуальных состязаниях, проходивших по различным специальностям, таким как радиотелефонист, инженер, снайпер и фельдшер группы.





Несмотря на то, что сборная Минобороны Узбекистана по жеребьёвке начинала своё выступление из первой контрольной точки только 10-й, она дошла до третьей контрольной точки с шестичасовым отрывом от остальных команд и получила самые высокие баллы — 2850. Второе место досталось команде Марокко — 1860 баллов. Третье место разделили между собой команда Шри-Ланки — 2010 баллов и команда Саудовской Аравии — 1900 баллов.