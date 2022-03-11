Агентство по противодействию коррупции 10 марта отчиталось на пресс-конференции об итогах работы в 2021 году. Информацию представил директор Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов.

В 2021 году на рассмотрение в суды направлено 3769 уголовных дел о коррупции в отношении 5483 человек по всему Узбекистану. По сравнению с 2020 годом количество уголовных дел, направленных в суд, увеличилось на 2621, а количество лиц, привлечённых к уголовной ответственности, увеличилось на 3760, или 218%.

В 2020 году в результате преступлений коррупционной направленности государству общественным интересам был нанесен материальный ущерб в размере 500,1 млрд сумов, из которых возмещено 355 млрд сумов, или 71%. А в 2021 году сумма материального ущерба составила почти 1,3 трлн сумов, из которых возмещено 887 млрд сумов или 69,1%.

В 2021 году в Агентство по противодействию коррупции поступило в общей сложности 4901 обращение (493 из которых дубликаты). Все обращения были рассмотрены, 258 обращений решены положительно, 1163 обращения удовлетворено с предоставлением юридических консультаций и разъяснений, 2 обращения были отклонены на основании заявлений граждан, 117 обращений признаны анонимными, 43 обращения принято для сведения, рассмотрение 158 повторных обращений прекращено в установленном порядке, 3158 обращений направлены в соответствующие министерства и ведомства.

За год агентство организовало более 50 изучений в регионах и отраслях в рамках проектов «Сфера без коррупции» и «Регион без коррупции», а также в рамках программ «Благоустроенное село» и «Благоустроенная махалля». Кроме того, специалисты агентства провели изучения на 59 строительных площадках по государственным закупкам в строительной сфере на общую сумму 461,3 млрд сумов.

Всего возбуждено 49 уголовных дел и 24 административных дела путём направления собранных документов в правоохранительные органы по выявленным фактам коррупции.

Дистанционный мониторинг государственных закупок в 2021 году выявил нарушения законов «О государственных закупках» и «О конкуренции» по 452 торгам на сумму 145,3 млрд сумов, подано 372 представления по устранению причин и условий совершения коррупционных правонарушений, а также предотвращено нецелевое использование бюджетных средств путём отмены торгов.

Агентство изучило и проанализировало соблюдение органами государственной власти на местах своих обязательств по размещению социально значимых сведений на официальном сайте и других информационных ресурсах.

Изучения показали, что Совет министров Каракалпакстана, хокимияты Андижанской, Бухарской, Джизакской и Навоийской областей обеспечили частичное раскрытие информации о перевыполнении доходов местных бюджетов и целевом использовании этих средств. Хокимияты Ташкентской, Хорезмской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областей и Ташкента не выполнили эти обязательства вообще.

Областным хокимиятам, не обеспечившим раскрытие социально значимых сведений (всего их 13), были вынесены официальные предупреждения об устранении нарушений.

В 2021 году агентство разработало методику формирования Национального индекса восприятия коррупции в рамках Плана действий между агентством и Управлением ООН по наркотикам и преступности, привлечены международные эксперты для совершенствования деятельности Национального совета по противодействию коррупции, налажено сотрудничество с институтами гражданского общества в организации тренингов по проведению социальных исследований.

На пресс-конференции речь также зашла о работе, проводимой в рамках проекта «Сфера без коррупции» по предотвращению коррупции в сфере капитального строительства.

С 1 января 2021 года разработана и запущена в режиме реального времени во всех регионах страны национальная информационная система «Прозрачное строительство». Кроме того, в целях предотвращения коррупции и прозрачности государственных закупок в строительной сфере создан электронный портал tender.mc.uz для проведения тендеров в строительной сфере.

С помощью этой платформы в 2021 году были проведены тендеры на сумму 15,45 трлн сумов, со строительными подрядными организациями заключены договоры на 14,26 трлн сумов, сэкономлено 1,19 млрд сумов, или 8% бюджета по сравнению с первоначальной стоимостью проектов.