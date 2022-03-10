До 1 января 2024 года доля женщин в составе работников Министерства экономического развития и сокращения бедности, Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства финансов и Государственного налогового комитета, а также организаций их системы должна быть доведена минимум до 30%. Это предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» от 7 марта.

В соответствии с документом, к этому же сроку должно быть обеспечено назначение из числа женщин не менее одного заместителя руководителя во всех государственных органах и учреждениях, а также организациях, в уставном капитале которых государственная доля составляет 50% и более (включая организации их системы). Это требование не является обязательным, если руководителем организации является женщина или в ней имеется одна должность заместителя руководителя.

Республиканской комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи поручено в месячный срок утвердить Программу по повышению активности женщин в государственном управлении. Она, помимо указанного выше требования, должна предусмотреть организацию в Академии государственного управления отдельных учебных курсов по подготовке женщин-руководителей и ежегодное обучение на этих курсах не менее 100 женщин.