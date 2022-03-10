В Южной Корее объявлены итоги президентских выборов, прошедших 9 марта. Новым главой государства на пятилетний срок избран кандидат от главной оппозиционной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ëль, сообщает The Korea Times.

Бывший генеральный прокурор страны набрал почти 48% голосов избирателей (около 16 миллионов), менее чем на процент опередив кандидата от правящей Объединённой демократической партии Ли Чжэ Мёна. Явка на выборах составила более 77%. День выборов был объявлен выходным. Для болеющих коронавирусом было организовано отдельное голосование.

Фото: The Korea Times.

За неделю до выборов третий по популярности кандидат от центристской «Партии народа» Ан Чхоль Су заявил о слиянии кандидатур с Юн Сок Ëлем.

Выступая в Национальной ассамблее по итогам 15-х по счёту выборов, 61-летний Юн Сок Ëль назвал результат «победой народа», а не личной победой или победой одной из партий. Он поблагодарил других кандидатов и пообещал сотрудничество с Демократической партией, «чтобы лучше служить народу».

Избранный президент намерен сконцентрироваться на создании новых рабочих мест, улучшении условий для бизнеса, оптимизации государственных органов и экономическом восстановлении на фоне пандемии коронавируса.

Юн Сок Ëль примет пост президента от действующего главы государства Мун Чжэ Ина 10 мая. До этого он сформирует комитет по передаче полномочий от действующего президента новому.

Кандидат от правящей партии Ли Чжэ Мён поздравил Юн Сок Ëля с победой и призвал его помочь стране преодолеть разногласия для достижения национального единства.