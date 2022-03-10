Министерство финансов Узбекистана сообщило о продлении до 1 апреля голосования по инициативному бюджету на портале «Открытый бюджет». Речь идёт о процессе голосования за инициативы граждан, на финансирование которых выделяется почти 1,1 трлн сумов.

Инициативное или партисипаторное бюджетирование— это форма непосредственного участия населения вместном самоуправлении путем выдвижения инициатив расходованию определенной части бюджетных средств.

Платформа получила 69,7 тысяч предложений, большая часть которых приходится на ремонт или строительство внутренних дорог — 17268 (25% всех инициатив), школ — 10140 (15%), дошкольных образовательных организаций — 4367 (6%).





Граждане также направили предложения, связанные с ремонтом или установкой систем освещения, обеспечением питьевой водой, детскими площадками, ремонту зданий махалли, сферой газо- и электроснабжения и другие.

Наибольшее число инициатив поступило из Каракалпакстана — 10815, на решение которых планируется направить 64,6 млрд сумов, Бухарской области — 8968 (69,8 млрд сумов), Сурхандарьинской области — 7258 (81,3 млрд сумов) и Ташкента — 5666 (91,1 млрд сумов).





Минфин призывает общественность проявлять активность и участвовать в голосовании, чтобы решить существующие проблемы в своих регионах.

Министр финансов Тимур Ишметов подчёркивал, что прозрачность является одним из основных факторов, способствующих продвижению реформ.

«Молодёжь, активисты! Какие у вас есть предложения по благоустройству города или махалли, в которых вы проживаете? Ваши предложения поддерживают друзья и соседи? Реализуйте свой проект через „Инициативный бюджет“!», — отмечал он.

«Газета.uz» приводила подробную инструкцию принятия участия в распределении бюджета.