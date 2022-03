В честь предстоящих праздников Навруз и Рамазан хайит Mirabad Avenue объявляет акцию «Выгодная рассрочка», которая будет действовать два месяца — март и апрель. Уже сейчас покупатели могут воспользоваться выгодным предложением и приобрести квартиру в рассрочку без первоначального взноса.





Выплатить стоимость недвижимости можно будет в течение 12 месяцев. Переплата при этом исключена — цена за квартиру в рассрочку остается такой же, как и при условии 100-процентной оплаты.





Акция «Выгодная рассрочка» действует на 10 эксклюзивных квартир, расположенных в блоке C, площадью 165,12, 168,71 и 214,14 кв. м. Это светлые и просторные квартиры, приобретая которые, будущий резидент получит:

центральную систему кондиционирования;

конвекторное отопление;

панорамные окна высотой 2,5 м;

систему умного дома;

возведение перегородок и дизайн интерьера в подарок.





Большим преимуществом Mirabad Avenue является то, что дома резиденции на первой линии уже готовы к заселению: кадастр на дома получен, лобби гостиничного типа функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис.





C 1 марта 2022 года на первом этаже блока C уже работает бутик PODIUM, что повышает статус данного дома. Осенью на шопинг-авеню распахнет свои двери мультибрендовый бутик Glamour. Кроме того, на первой линии резиденции уже функционирует бутик New Millennium.





Не стоит упускать возможность воспользоваться акцией «Выгодная рассрочка» до конца апреля и приобрести премиальную недвижимость в центре Ташкента.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Telegram: t.me/mirabad_avenue

Telegram-бот: t.me/mirabad_avenue_bot

Instagram: @mirabad_avenue

Facebook: fb.com/mirabad.avenue

Сайт: mirabad.uz

