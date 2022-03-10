В честь предстоящих праздников Навруз и Рамазан хайит Mirabad Avenue объявляет акцию «Выгодная рассрочка», которая будет действовать два месяца — март и апрель. Уже сейчас покупатели могут воспользоваться выгодным предложением и приобрести квартиру в рассрочку без первоначального взноса.
Выплатить стоимость недвижимости можно будет в течение 12 месяцев. Переплата при этом исключена — цена за квартиру в рассрочку остается такой же, как и при условии 100-процентной оплаты.
Акция «Выгодная рассрочка» действует на 10 эксклюзивных квартир, расположенных в блоке C, площадью 165,12, 168,71 и 214,14 кв. м. Это светлые и просторные квартиры, приобретая которые, будущий резидент получит:
- центральную систему кондиционирования;
- конвекторное отопление;
- панорамные окна высотой 2,5 м;
- систему умного дома;
- возведение перегородок и дизайн интерьера в подарок.
Большим преимуществом Mirabad Avenue является то, что дома резиденции на первой линии уже готовы к заселению: кадастр на дома получен, лобби гостиничного типа функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис.
C 1 марта 2022 года на первом этаже блока C уже работает бутик PODIUM, что повышает статус данного дома. Осенью на шопинг-авеню распахнет свои двери мультибрендовый бутик Glamour. Кроме того, на первой линии резиденции уже функционирует бутик New Millennium.
Не стоит упускать возможность воспользоваться акцией «Выгодная рассрочка» до конца апреля и приобрести премиальную недвижимость в центре Ташкента.
Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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