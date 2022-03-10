На территорию Узбекистана 10−16 марта ожидается вынос теплого и влажного воздуха с зарубежного юга с последующим вторжением относительно прохладной воздушной массы с районов Кавказа, говорится в распространенном Узгидрометом экстренном сообщении.

По большей части страны временами пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы.

В горных районах — дождь и снег, временами сильные.

В отдельных районах страны ожидается усиление ветра: 10 марта и 13−16 марта по Каракалпкстану и Хорезмской области до 17−22 м/с, 11−12 марта и 15−16 марта по Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 17−22 м/с, при грозе возможны порывы до 25−28 м/с.

В районе перевала Камчик и автодороги А-373 Ташкент-Ош 11−13 марта ожидается временами сильные осадки, туман с ухудшением видимости до 50 м, усиление ветра до 20−23 м/с. На дороге возможны снежные заносы.

Карта распределения количества осадков на 12 марта

Источник: Узгидромет