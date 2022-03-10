В Узбекистане арестован мужчина, находившийся в международном розыске по подозрению в участии в организованной преступной группе, совершавшей кражи в особо крупном размере в ряде стран Европы.

Операция проведена сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола в Узбекистане при информационном сопровождении бюро Интерпола в Северной Македонии.

«Благодаря проведённым переговорам и оперативному информационному сопровождению, разыскиваемый был передан зарубежным коллегам, чтобы предстать перед судом и понести наказание», — сообщили в НЦБ Интерпола в Узбекистане.