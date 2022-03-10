В период с 28 февраля по 9 марта 23 авиарейсами Uzbekistan Airways из зоны боевых действий в Украине через Польшу были эвакуированы 5282 гражданина Узбекистана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

9 марта из аэропорта польского Катовице было доставлено 245 человек, в том числе 35 женщин, 20 детей и 3 младенца.

«94 гражданина нашей страны, находившихся на территории Республики Молдова, пересекли молдово-румынскую границу в сопровождении дипломатов Узбекистана. Планируется их эвакуация из аэропорта города Бухареста спецрейсом», — говорится в сообщении.