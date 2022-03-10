Международная коалиция Cotton Campaign 10 марта объявила о прекращении призыва к глобальному бойкоту хлопка из Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений.

Это заявление было сделано с учетом основных выводов отчета «Узбекского форума по правам человека», в котором отмечено отсутствие систематического принудительного труда в период сбора урожая хлопка 2021 года.

«Это историческое достижение стало результатом многолетней настойчивой работы узбекских активистов гражданского общества, международных правозащитников и транснациональных брендов, а также приверженности правительства Узбекистана делу искоренения принудительного труда», — говорится в сообщении.

Cotton Campaign призывает правозащитные организации, инвесторов и бизнес к ответственному подбору поставщиков из Узбекистана для того, чтобы «реформы продолжали приносить пользу узбекским работникам, фермерам и гражданскому обществу».

Напомним, в ответ на петицию узбекских активистов гражданского общества 2009 года (по другим источникам, бойкот объявлен с 2006 года), призывающую бойкотировать узбекский хлопок, компании начали брать на себя индивидуальные обязательства, а Cotton Campaign объявила о бойкоте узбекского хлопка. С тех пор 331 бренд и ритейлер, включая C&A, Gap, H&M, Levi Strauss&Co, Tesco и Walmart, обязались бойкотировать узбекский хлопок.

«После того, как за последние 12 лет мы убедили сотни компаний не закупать узбекский хлопок, мы рады объявить, что пришло время снять с себя эти обязательства. Теперь компании сами должны проводить оценку соблюдения трудовых прав и принимать решения в отношении закупок в Узбекистане», — цитирует министерство слова Патрисии Юревич, генерального директора Responsible Sourcing Network и соучредителя Cotton Campaign.

Патрисия Юревич и глава Минтруда Нозим Хусанов. Фото: Минтруда



Хотя в отчете «Узбекского форума по правам человека» говорится, что сбор хлопка осуществляется без систематического принудительного труда, наблюдатели обнаружили случаи принуждения и вмешательства со стороны местных властей, а также отдельные случаи принудительного труда, сообщили в Минтруда. Кроме того, независимые группы, осуществляющие мониторинг на местах, «не могут зарегистрироваться и свободно работать, что ставит под угрозу достигнутый прогресс».

Узбекистан имеет большой потенциал стать привлекательной страной-поставщиком текстильных изделий, предлагая новые предприятия, отвечающие современным требованиям, и возможность обеспечения полной прозрачности и отслеживаемости цепочки поставок.

«Сегодня мы празднуем, но наша работа продолжается, чтобы помочь построить справедливую и гуманную индустрию в будущем», — отметила Элисон Гилл, член руководящего комитета Cotton Campaign и директор Программы по принудительному труду GLJ-ILRF (цитата по Минтруда).

По её словам, теперь есть возможность создать новый вид цепочки поставок, в которой поставщики и бренды имеют реальную прозрачность в отношении трудовой практики и могут инвестировать в права работников и поддерживать высокие трудовые стандарты.

«Вместо того, чтобы заставлять производителей конкурировать за самые низкие цены и, в свою очередь, снижать трудовые стандарты, бренды должны работать с поставщиками и трудовыми организациями над созданием ответственной бизнес-модели, основанной на справедливой практике закупок, чтобы обеспечить достойный труд на всех уровнях цепочки поставок», — сказала она.

Cotton Campaign призвала все бренды, заинтересованные в закупке хлопка из Узбекистана, провести комплексную проверку на соблюдение прав человека, чтобы обеспечить соблюдение трудовых прав на всех этапах производства, включая хлопковые фермы, хлопкопрядильные и ткацкие фабрики, производственные предприятия, а также рассмотреть наличие надежных, независимых механизмов предотвращения принудительного труда, мониторинга, рассмотрения жалоб и средств правовой защиты.





Беннетт Фриман, соучредитель Cotton Campaign и бывший заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, заявила, что высоко оценивает роль президента Шавката Мирзиёева «в инициировании и осуществлении исторических реформ, необходимых для прекращения принудительного труда и реформирования хлопкового сектора Узбекистана».

«Теперь мы призываем правительство Узбекистана открыть пространство для гражданского общества и создать благоприятную среду, необходимую для ответственного отбора поставщиков, который привлечет мировые бренды и защитит трудовые права и права человека», — отметила она.

Международная организация труда 1 марта заявила, что Узбекистану удалось исключить принудительный и детский труд из производственного цикла в хлопководстве в 2021 году. По словам гендиректора МОТ, теперь у Узбекистана есть возможность занять более высокое место в производственно-сбытовой цепочке, создав миллионы достойных постоянных рабочих мест в текстильной и швейной отраслях.

В апреле 2020 года министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов обратился к Cotton Campaign с просьбой снять бойкот на использование произведённого в стране хлопка. В коалиции тогда ответили, что «брендам нужны дополнительные гарантии защиты прав трудящихся».