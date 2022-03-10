В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области при получении у гражданина путём вымогательства 5,5 млн сумов задержан помощник хокима района по развитию предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращению бедности Б. Х. Об этом сообщает УзА.

Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками районных отделов Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Службы государственной безопасности.

Основанием стало заявление гражданина А. М. Он сообщил, что намеревался получить земельный участок для предпринимательской деятельности. Помощник хокима сказал ему, что может за вознаграждение помочь в получении через своих знакомых 60 соток для строительства стадиона и спорткомплекса из земель в резерве хокимията.

В отношении Б. Х. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 168 (мошенничество), статье 28 (виды соучастников преступления) и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Должность помощников хокимов была введена в каждой из 9309 махаллей Узбекистана с начала года.