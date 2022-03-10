Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 марта подписал указ «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин».

Согласно документу, при наличии у плательщика алиментных обязательств по иным исполнительным документам взысканные у него средства сначала направляются на полное погашение задолженности по алиментным платежам, а затем распределяются в порядке и очередности, определённых законодательством.

Штрафы, наложенные на должника в процессе исполнительных действий, а также расходы на их производство взыскиваются после полного покрытия текущей задолженности по алиментам.

Кроме того, внедряется практика размещения на официальных веб-сайтах органов принудительного исполнения, а также опубликования в государственных СМИ сведений о лицах, уклоняющихся от выполнения алиментных обязательств и объявленных в розыск. При этом граждане, обладающие информацией о разыскиваемых лицах и их имуществе, смогут сообщить о них в органы принудительного исполнения и внутренних дел через указанные источники.

Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре поручено в трёхмесячный срок внести проект закона о повышении эффективности системы взыскания алиментных платежей (такой проект был разработан ещё в октябре 2021 года). При этом предусмотреть:

а) при наличии задолженности по алиментам до полного погашения задолженности:

временное ограничение права должника на управление транспортом;

временное неоказание должнику госуслуг лицензионного и разрешительного характера;

б) определение наличия задолженности по алиментам в качестве обстоятельства, препятствующего заключению брака.

Указом создаётся государственный целевой фонд «Алиментные платежи» при Бюро принудительного исполнения. На его счёт будут перечислены 50 млрд сумов за счёт средств Фонда развития БПИ.

Документом определяется, что при невозможности взыскания средств с лиц, на которые решением суда возложено обязательство по уплате алиментов, в течение трёх месяцев средства фонда направляются на единовременную оплату образовавшейся задолженности по алиментным, в последующем — взыскиваются с должника в принудительном порядке без решения суда.

На совещании под председательством президента в начале марта сообщалось, что сегодня в Узбекистане более 290 тысяч отцов обязаны платить алименты, но 172 тысячи из них отказываются выполнять свои обязательства перед детьми. В результате задолженность по алиментам превысила 115 млрд сумов.