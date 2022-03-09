Университет Пизы в Ташкенте — образовательное учреждение, которое было основано в 2021 году в Узбекистане.

Университет Пизы в Ташкенте обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов и научно-педагогических кадров, проведение на высоком уровне фундаментальных и научно-прикладных исследований по направлению «Общая геология».





Форма обучения: очная.

Продолжительность обучения: четыре года.

Количество студентов в год: 55 студентов.





Общежитие Университета Пизы было создано в целях обеспечения жильем студентов, рассчитано на 50 мест и оборудовано по европейским стандартам. Оно находится на территории университета.

Предъявляемые к абитуриентам требования: пройти вступительные экзамены по английскому языку, математике, а также собеседование.

К учебному процессу приглашены на постоянной основе иностранные профессора из Университета Пизы в Италии, которые будут вести все предметы по специальности.





Срок обучения по направлению бакалавриата составляет четыре года, из них два года студенты обучаются в Университете Пизы в Ташкенте. Первый год будет подготовительным для дальнейшего обучения на английском языке, оставшиеся два года студенты будут учиться в Университете Пизы в Италии.

По окончании университета студенты получат два диплома: Университета Пизы в Италии и Университета геологических наук.





Университет полностью оснащен современной лабораторной техникой и материальной базой. Все учебные пособия будут предоставлены итальянским университетом. Академический блок и жилой комплекс расположены на территории кампуса Университета геологических наук. На территории расположена геологическая лаборатория, которая включает в себя отделы минералогии, петрографии и нефтегазовой геологии, а также лаборатории химии и физики, которые оснащены современным оборудованием и прошли международную аккредитацию.





В университете есть библиотека с фондом более 2000 книг, также есть подписка на иностранные журналы и газеты, к которым может получить доступ каждый студент.

Телефон: (+998) 97−759−44−00.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Олимлар 64.

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