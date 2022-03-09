В среду в Ташкент по глобальной программе Covax доставлено 2257600 доз американской вакцины от коронавируса Moderna, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество доз вакцин, полученных безвозмездно или приобретённых Узбекистаном, достигло 59,269 миллиона. Эта цифра включает 41,9 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001, более 8,5 миллиона доз Moderna, более 2,6 миллиона доз Pfizer/BioNTech, 2,4 миллиона доз AstraZeneca, свыше 1,9 миллиона доз Sinovac, 1,3 миллиона доз «Спутника V» и 343,3 тысячи доз Sputnik Light.

К настоящему времени в процессе имунизации использовано 46,5 миллиона доз.

Запас вакцин против COVID-19 в стране составляет более 12,7 миллиона доз.